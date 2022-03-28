Ситуация на потребительском рынке находится на постоянном контроле. Единые подходы к ценообразованию, а также насыщение рынка продукцией, обсуждали сегодня в белорусском Министерстве антимонопольного регулирования и торговли на рабочей встрече с крупнейшими импортерами, поставщиками и продавцами непродовольственных товаров, ввозимых в большом количестве из-за рубежа. Сегодня главная задача - не допустить необоснованного и спекулятивного роста стоимости товаров, учесть интересы всех участников торговой цепочки, а самое главное - конечного покупателя.



Иван Вежновец, первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Сегодняшняя ситуация, которая складывается на рынке, несет определенные риски для производителей, поставщиков и организаций торговли. Конечно же, в этих условиях организации стремятся максимальные риски заложить в цену товара. В этих условиях МАРТ недавно выдал рекомендации субъектам торговли и организациям, которые ведут деятельность на рынке, о том, чтобы риски не перекладывались на потребителя. Андрей Лобович, зампредседателя Комитета государственного контроля Беларуси:

Действительно, выявляются факты, когда субъекты хозяйствования нарушают действующее законодательство, завышают цены на продовольственную группу товаров. Сегодня в рамках действующего законодательства и полномочий комитета мы будем жестко реагировать на любые факты необоснованного завышения цен. Да, есть объективные причины, по которым цены растут. Но, к сожалению, отдельные субъекты хозяйствования пользуются сложившейся ситуацией в целом с поставками тех или иных товаров, накручивают цены. На сайте МАРТ работает электронное окно, где каждый имеет возможность сообщить о завышении стоимости товаров. С начала работы онлайн-платформы поступило уже почти две сотни обращений.

