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"Единый день безопасности" продолжается. Центры МЧС открыты для посетителей

В Беларуси продолжается акция "Единый день безопасности". Центры МЧС открыты для посетителей. Только в Гомельской области число заявок на их посещение выросло в полтора раза. Вместо традиционных двух там принимают по три и больше экскурсионных групп в день.

Единые дни безопасностипроводятся в Беларуси впервые. Акция охватит госорганы, местные власти и общественные организации. В программе - предупреждение ЧП, проверка системы оповещения, учения по реагированию на чрезвычайные ситуации.

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