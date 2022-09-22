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Единый День безопасности проходит в Беларуси
В Витебске спасатели и педколлектив ВГУ имени Машерова отработали слаженность действий во время пожара. По легенде, возгорание произошло на третьем этаже в учебном кабинете. Чтобы события проходили максимально реалистично, использовался сценический дым. Главная задача - проверить, как персонал университета готов к ЧС, а также как проходит разделение потоков людей к эвакуационным выходам.
Серьезных замечаний нет, все сработали согласно должностным инструкциям, согласно инструкциям, которые прилагаются к плану эвакуации. Здание обеспечено системой противопожарного нормирования, все пути и эвакуационные выходы содержатся в исправном состоянии.
А вечером на главной площади Витебска спасатели, сотрудники милиции, газовой службы и Красного Креста проведут профилактическую акцию. У каждого участника есть возможность получить ценный подарок.
В Витебске спасатели и педколлектив ВГУ имени Машерова отработали слаженность действий во время пожара. По легенде, возгорание произошло на третьем этаже в учебном кабинете. Чтобы события проходили максимально реалистично, использовался сценический дым. Главная задача - проверить, как персонал университета готов к ЧС, а также как проходит разделение потоков людей к эвакуационным выходам.
Серьезных замечаний нет, все сработали согласно должностным инструкциям, согласно инструкциям, которые прилагаются к плану эвакуации. Здание обеспечено системой противопожарного нормирования, все пути и эвакуационные выходы содержатся в исправном состоянии.
А вечером на главной площади Витебска спасатели, сотрудники милиции, газовой службы и Красного Креста проведут профилактическую акцию. У каждого участника есть возможность получить ценный подарок.
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