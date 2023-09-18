Единый день безопасности пройдет в Беларуси 21 сентября

МЧС совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами проведет 21 сентября Единый день безопасности, передает БЕЛТА .

Усилия государственных органов будут направлены на профилактику чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, обучение поведению в условиях пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, а также оказанию первой медицинской помощи. Главными исполнителями мероприятий Единого дня безопасности станут руководители и работники организаций на территории Беларуси независимо от форм собственности. В свою очередь работники МЧС в этот день посетят предприятия, где проведут тренировочные занятия по эвакуации людей из зданий при пожаре.

Совместно с МВД, Минздравом и Белорусским обществом Красного Креста спасатели организуют в местах массового пребывания людей тематические интерактивные обучающие площадки. Сотрудники МЧС подготовили интерактивную карту о местах их размещения, с которой можно ознакомиться на официальном сайте МЧС. Кроме того, на информационном ресурсе спасательного ведомства есть специализированный раздел с наглядно-изобразительной продукцией в помощь руководителям и работникам организаций.