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Единый день безопасности пройдет в Беларуси 21 сентября
МЧС совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами проведет 21 сентября Единый день безопасности, передает БЕЛТА.
Усилия государственных органов будут направлены на профилактику чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, обучение поведению в условиях пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, а также оказанию первой медицинской помощи. Главными исполнителями мероприятий Единого дня безопасности станут руководители и работники организаций на территории Беларуси независимо от форм собственности. В свою очередь работники МЧС в этот день посетят предприятия, где проведут тренировочные занятия по эвакуации людей из зданий при пожаре.
Совместно с МВД, Минздравом и Белорусским обществом Красного Креста спасатели организуют в местах массового пребывания людей тематические интерактивные обучающие площадки. Сотрудники МЧС подготовили интерактивную карту о местах их размещения, с которой можно ознакомиться на официальном сайте МЧС. Кроме того, на информационном ресурсе спасательного ведомства есть специализированный раздел с наглядно-изобразительной продукцией в помощь руководителям и работникам организаций.
Фото: БЕЛТА
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