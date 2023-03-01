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Единый день депутата прошел в Минске

Удобный формат для решения наболевших вопросов жителей столицы. Единый день депутата прошел сегодня в Минске.

Личный прием граждан начался в 8 часов утра в администрации каждого района Минска без предварительной записи, работать будут до 20:00. Такая форма взаимодействия - это возможность решить бытовые, коммунальные проблемы или озвучить инициативу по усовершенствованию инфраструктуры города. Также обращаются с вопросами в сфере здравоохранения и образования.

Все обращения будут проанализированы и взяты на контроль. Напомним, единый день депутата в белорусской столице проходит в первую среду месяца.

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