Единый день депутата прошел в Минске

Удобный формат для решения наболевших вопросов жителей столицы. Единый день депутата прошел сегодня в Минске.

Личный прием граждан начался в 8 часов утра в администрации каждого района Минска без предварительной записи, работать будут до 20:00. Такая форма взаимодействия - это возможность решить бытовые, коммунальные проблемы или озвучить инициативу по усовершенствованию инфраструктуры города. Также обращаются с вопросами в сфере здравоохранения и образования.