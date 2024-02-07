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Единый день депутата пройдет 7 февраля в Минске

Единый день депутата пройдет сегодня в столице. С 8 утра до 8 вечера минчане могут обратиться с предложениями и проблемами к депутатам Минского городского совета.

Такая форма взаимодействия - возможность оперативнее решить бытовые, коммунальные проблемы, вопросы в сфере здравоохранения и образования или озвучить инициативу по совершенствованию инфраструктуры города.

Приемы будут проводиться во всех администрациях районов. Обратиться горожане могут в любую, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи.

Адреса и номера телефонов для уточняющих вопросов - на сайте Мингорисполкома.

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