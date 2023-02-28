ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Единый день депутата пройдет в Минске 1 марта

В Минске 1 марта пройдет Единый день депутата, где можно будет найти ответы на проблемные вопросы, а также предложить инициативы для развития.

Как рассказали в Мингорисполкоме, это новая, а главное - удобная для всех горожан форма прямого контакта с представителями законодательной власти - депутатами Мингорсовета. Приемы пройдут с 8:00 до 20:00 и без предварительной записи. Единый день депутата проводят в администрациях каждого района столицы.

Отличие Единого дня депутата в том, что любой житель столицы, вне зависимости от места жительства или его избирательного округа, может обратиться к любому депутату. Если человек проживает во Фрунзенском, то можно обратиться к депутатам Центрального района. Это удобно. Ведь мы живем и работаем в разных местах. И для удобства жителей столицы как раз и реализован этот проект. После проведения Единого дня депутата будет сделан определенный анализ, будут подготовлены поручения исполнительной власти, и в дальнейшем они будут реализованы.
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов

Разобраться в проблемных ситуациях можно также с помощью прямых телефонных линий в Мингорисполкоме. Традиционно этот формат диалога с руководством работает по субботам с 9:00 до 12:00.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все