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Единый день депутата пройдет в Минске 1 марта
В Минске 1 марта пройдет Единый день депутата, где можно будет найти ответы на проблемные вопросы, а также предложить инициативы для развития.
Как рассказали в Мингорисполкоме, это новая, а главное - удобная для всех горожан форма прямого контакта с представителями законодательной власти - депутатами Мингорсовета. Приемы пройдут с 8:00 до 20:00 и без предварительной записи. Единый день депутата проводят в администрациях каждого района столицы.
Отличие Единого дня депутата в том, что любой житель столицы, вне зависимости от места жительства или его избирательного округа, может обратиться к любому депутату. Если человек проживает во Фрунзенском, то можно обратиться к депутатам Центрального района. Это удобно. Ведь мы живем и работаем в разных местах. И для удобства жителей столицы как раз и реализован этот проект. После проведения Единого дня депутата будет сделан определенный анализ, будут подготовлены поручения исполнительной власти, и в дальнейшем они будут реализованы.
Разобраться в проблемных ситуациях можно также с помощью прямых телефонных линий в Мингорисполкоме. Традиционно этот формат диалога с руководством работает по субботам с 9:00 до 12:00.
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