Единый день депутата пройдет в Минске 1 марта

Отличие Единого дня депутата в том, что любой житель столицы, вне зависимости от места жительства или его избирательного округа, может обратиться к любому депутату. Если человек проживает во Фрунзенском, то можно обратиться к депутатам Центрального района. Это удобно. Ведь мы живем и работаем в разных местах. И для удобства жителей столицы как раз и реализован этот проект. После проведения Единого дня депутата будет сделан определенный анализ, будут подготовлены поручения исполнительной власти, и в дальнейшем они будут реализованы.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов