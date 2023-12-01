Единый день депутата пройдет в Минске 6 декабря. С 8:00 до 20:00 минчане смогут обратиться с предложениями и проблемами к депутатам Минского городского Совета депутатов, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуМингорисполкома.

Приемы будут проводиться во всех администрациях районов столицы. Обратиться горожане смогут в любой из них вне зависимости от места проживания и без предварительной записи.