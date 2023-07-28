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Единый день депутатов пройдет в Минске 2 августа
Минчане 2 августа с 8:00 до 20:00 смогут прийти на прием к любому депутату Минского городского Совета депутатов, пишет sb.by.
Приемы пройдут во всех администрациях районов столицы. Обратиться минчане смогут в любом из них вне зависимости от места проживания и без предварительной записи.
Адреса и номера телефонов для уточняющих вопросов размещены на официальном сайте Мингорисполкома.
Фото:БЕЛТА
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