Единый день голосования: что будет предложено избирателям в сельской местности и какими новациями запомнится кампания

Избирательная кампания - 2024 станет крупнейшей за всю историю независимой Беларуси, сейчас она вошла в активную фазу. 25 февраля в стране пройдет единый день голосования, и в его рамках гражданам предстоит определиться с людьми, которые будут представлять их интересы в Палате представителей и местных Советах депутатов. В нынешней избирательной кампании есть некоторые отличия. Какими же новациями она запомнится? Об этом рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Балдовская.

"Я думаю, для простого избирателя существенных отличий нет, за исключением большего количества бюллетеней, которые будут предложены гражданам на участках в сельской местности, - отметила секретарь ЦИК. - По сути это выборы депутатского корпуса, и избирательная система была оптимизирована - мы экономим и свое время, и избирателя для организации и проведения выборов".

В ходе нынешней избирательной кампании члены ЦИКа активно занимаются образовательной структурой, ездят с лекциями, проводят экскурсии - Центризбирком стал достаточно открытым.



"Мы активно взаимодействуем с электоратом, привлекаем к конституционному и избирательному праву молодежь, студентов, разъясняем, что такое выборы, зачем они проводятся в стране, чтобы молодые люди понимали, насколько это важно для каждого гражданина нашей страны, - пояснила Елена Балдовская. - Что касается новшеств в каких-то процессуальных моментах, они наверное больше касаются организаторов выборов".

Секретарь Центризбиркома подчеркнула, что на избирательных участках будут созданы оптимальные условия для избирателя, чтобы все было просто, доступно и удобно.