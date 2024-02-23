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Единый день голосования в Беларуси: четверть избирателей уже сделала свой выбор, мониторинг ведут наблюдатели от СНГ
В Беларуси вплотную приближаются главному политическому событию - единому дню голосования. В эти дни граждане страны формируют состав Палаты представителей и местных советов депутатов.
За три дня досрочного голосования, по данным ЦИК, явка избирателей составила чуть менее 24,5%. Отдать свой голос досрочно можно сегодня и в субботу, 24 февраля. А вот в воскресенье, в основной день, те избиратели, которые не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья или другой уважительной причине, имеют право проголосовать на дому. Для этого заранее необходимо обратиться в участковую комиссию.
Для того чтобы быстро найти свой участок, на сайте Центризбиркома запущен сервис, а также размещены адреса и телефоны территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий. Также у белорусов есть возможность проголосовать не по месту регистрации, а по месту фактического проживания. Для этого до основного дня голосования нужно обратиться в подходящую участковую комиссию.
К открытию готов информационный центр ЦИК. Уже в субботу, 24 февраля, состоится пресс-конференция председателя Центризбиркома для международных наблюдателей и журналистов.
25 февраля - в единый день голосования - центр будет работать в режиме нон-стоп. В 10 утра будет первый выход представителя ЦИК с предварительными данными по количеству граждан, принявших участие в голосовании. Примерно около двух ночи 26 февраля огласят предварительные результаты. На 14:00 запланирована итоговая пресс-конференция по предварительным результатам выборов в единый день голосования - анонсировал Игорь Карпенко.
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