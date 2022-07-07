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Единый день голосования в Беларуси состоится 25 февраля 2024 года
Александр Лукашенко провел встречу с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Обсудили законодательную деятельность. В ходе прошедшей 8-й сессии депутаты рассмотрели 60 вопросов. Это новая редакция Кодекса о земле, изменения в Гражданский кодекс, проект закона "О госслужбе", изменения Уголовного кодекса и другие документы по поддержке экономики и перераспределению полномочий между органами власти. Еще два важных пункта - это приведение законов в соответствие с новой Конституциейи работа Палаты представителей по союзному направлению.
"Хотел бы обратить ваше внимание на то, что роль парламента в новой Конституции мы значительно подняли. Это, может быть, и хорошо, но к этому должны быть готовы депутаты", - подчеркнул белорусский лидер.
Владимир Андрейченко уточнил, что очередные выборы в Палату представителей должны пройти в единый день голосования 25 февраля 2024 года.
"Да, единый день голосования. Еще работать очень долго. Два года практически. Я рад, что мы все-таки упор делаем на работу нынешнего парламента. Потому что депутаты уже опытные, втянулись в работу. И сейчас большой массив нормативно-правовой работы. Нам надо принять море законов в развитие положений новой Конституции, - сказал глава государства. - И самое главное - вопросы власти. Всебелорусское народное собрание. Это новые законы. И по экономике придется где-то корректироваться, и перераспределение полномочий, и так далее. Что мы, в принципе, делаем уже давно".
"Сейчас мы очень активизировались по работе на российском направлении. Суверенитет, независимость - это святое. Интересы белорусского народа. Но надо понимать, что у России глобальные интересы. У них тоже соответствующие взгляды на развитие Беларуси. И это правильно. Сегодня уже все поняли, что такое Беларусь для России и Россия для Беларуси. В этом плане нам тоже придется активизироваться. Сохраняя суверенитет, независимость, мы должны сделать максимум по кооперации в экономике, по нашему единству, единению. Все сделать для того, чтобы никто не мог бросить камень в нас, что мы не решили какие-то вопросы во взаимоотношениях с Россией", - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что соответствующие направления по развитию сотрудничества с Россией обозначены в союзных программах. "Все это надо облекать в законы. И еще раз подчеркиваю, видя наше государство в перспективе как суверенное и независимое", - сказал он.
Палата представителей планирует в сентябре рассмотреть в первом чтении законопроект о ВНС
Депутаты готовят к внесению в парламент проект закона "О Всебелорусском народном собрании". Рабочая группа уже подготовила вариант. Парламентарии рассчитывают, что после рассмотрения Президентом этот законопроект в сентябре будет принят в первом чтении.
Перед Палатой представителей Национального собрания стоит задача в 2022-2023 годах привести все законы в соответствие с новой Конституцией.
По словам председателя нижней палаты парламента Владимира Андрейченко, в Палате представителей в связи с принятием новой Конституции планируется рассмотреть 90 законопроектов, из которых уже приняты в первом чтении 8, во втором - 17.
"Мы должны весь этот массив рассмотреть до 1 января 2024 года с таким расчетом, чтобы 25 февраля 2024 года был проведен единый день голосования по выборам депутатов Палаты представителей, депутатов местных Советов депутатов, и в течение 60 дней после этого было проведено Всебелорусское народное собрание", - сказал Владимир Андрейченко.
Идет работа и над другими: о гражданском обществе, изменении Избирательного кодекса, Кодекса о судоустройстве и статусе судей, законов о Президенте Беларуси и о Совете Министров.
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