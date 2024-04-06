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Единый день озеленения проходит в Беларуси
Единый день озеленения проходит в Беларуси 6 апреля, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
"Минприроды проводит в Беларуси единый день озеленения. Мы приглашаем каждого жителя и гостя нашей страны принять активное участие в данном мероприятии и тем самым внести свою лепту в общее большое дело - сохранение природы родного края", - сказали в пресс-службе.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды весной и осенью традиционно инициирует акции по наведению порядка на земле, благоустройству и озеленению населенных пунктов. И этот год не стал исключением: в рамках Года качества ведомством объявлена экологическая акция "Вместе для зеленой Беларуси!".
Благодаря активному участию граждан в городах и поселках, агрогородках и деревнях страны площадь озелененных территорий неуклонно растет. Так, по итогам прошедшего года произведена посадка более 346 тыс. деревьев и свыше 517 тыс. кустарников на придомовых и иных территориях населенных пунктов. Площадь озелененных территорий в городах и районных центрах увеличилась на 901,11 га. Необходимый уровень озелененности в 40% (что соответствует экологическим нормам и правилам) был достигнут в 131 населенном пункте.
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