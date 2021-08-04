3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Единый день приема граждан - новшество 2021 года
Факт
Выслушать и помочь каждому. Сенаторы продолжают проводить единые дни приема граждан. Подобные встречи с населением уже прошли в Минском районе и Витебской области.
На очереди столица. В эту пятницу в 10 утра со своими вопросами жители Фрунзенского района смогут обратиться к председателю верхней палаты парламента Наталье Кочановой. Всего же на связи в пятницу 10 сенаторов. Отметим, единый день - это новинка нынешнего года. Пока его проводят раз в месяц. Формат актуальный. Например, в Минском районе в свое время приняли порядка 400 обращений.
В среднем на обсуждение одного уходит около 20 минут.
Впрочем, никаких временных ограничений сенаторы не делают. Как показывает практика, отдельные житейские вопросы решаются уже в кабинете. Озвучить свои в пятницу можно будет в каждом районе Минска. В основном в первой половине дня.
В Московском же районе прием пройдет дважды. В 10 утра можно будет обратиться к Сергею Рачкову. Он курирует региональную политику и самоуправление. А в 18:00 там же - к сенатору и директору Минского центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олегу Руммо.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов