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Единый день приема граждан проводят сенаторы в Витебской области
Единый день приема граждан проводят сенаторы в Витебской области. Прошлый прием прошел в Минском районе. Пока решено одномоментно выезжать на места раз в месяц. Цель - выслушать и помочь жителям даже самых отдаленных деревень. В северном регионе сегодня члены Совета Республики работают сразу в 10 райцентрах. В Оршанском - Юрий Деркач, в верхней палате парламента он курирует социальную сферу. Самые популярные вопросы - ремонт дорог, благоустройство поселков и улучшение жилищных условий. До начала приема Юрий Деркач проехал по большинству адресов, чтобы разговор с пришедшими получился обстоятельнее.
В среднем на обсуждение одного обращения у сенатора ушло около 20 минут. О принятии решений по вопросам всем пришедшим сообщат в ближайшие дни.
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