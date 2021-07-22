Единый день приема граждан проводят сенаторы в Витебской области. Прошлый прием прошел в Минском районе. Пока решено одномоментно выезжать на места раз в месяц. Цель - выслушать и помочь жителям даже самых отдаленных деревень. В северном регионе сегодня члены Совета Республики работают сразу в 10 райцентрах. В Оршанском - Юрий Деркач, в верхней палате парламента он курирует социальную сферу. Самые популярные вопросы - ремонт дорог, благоустройство поселков и улучшение жилищных условий. До начала приема Юрий Деркач проехал по большинству адресов, чтобы разговор с пришедшими получился обстоятельнее.