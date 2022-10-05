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Единый день приема граждан сегодня проводят сенаторы в Минской области
От вопросов осуществления права собственности на землю и работы ЖКХ до защиты прав потребителей. Сегодня единый день приема граждан сенаторы проводят в Минской области. Так, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец встретилась с жителями Слуцка. С вопросами к сенатору мог обратиться каждый желающий. Почти 6 часов парламентарий детально и обстоятельно вникала в проблемы тех, кто столкнулся с трудностями. Местные обращались с просьбами помочь решить земельные споры с соседями, разобраться с незаконно, по их мнению, закрытым больничным, просто разъяснить нюансы в продаже квартиры или оплату жировок. Говорили и про качество уборки в подъездах, а также улучшение жилищных условий и назначение пенсий.
Так долго принимали, потому что на самом деле каждая проблема требует проработки. И мне было интересно узнать самые мелкие детали того или иного вопроса. Согласитесь, от мелких деталей зависит и решение. Хочу отметить, что каждый гражданин поднимал вопрос не просто так. На самом деле за этим стоит жизнь человека, его благополучие, проживание в жилом доме. Каждый хочет получить положительный ответ на вопрос.
По итогам приема граждан были даны ответы на все вопросы. На каждый у сенатора ушло не менее получаса. А чтобы не откладывать решение проблем в долгий ящик, после приема в райисполкоме Татьяна Рунец лично выехала на место, чтобы разобраться в одном из обращении (вопрос проезда к дому). В большинстве случаев, как показывает практика, проблемы людей можно решить на местах.
Фото: sb.by
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