Единый день приема граждан сегодня проводят сенаторы в Минской области

Так долго принимали, потому что на самом деле каждая проблема требует проработки. И мне было интересно узнать самые мелкие детали того или иного вопроса. Согласитесь, от мелких деталей зависит и решение. Хочу отметить, что каждый гражданин поднимал вопрос не просто так. На самом деле за этим стоит жизнь человека, его благополучие, проживание в жилом доме. Каждый хочет получить положительный ответ на вопрос.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси