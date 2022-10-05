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Единый день приема граждан сегодня проводят сенаторы в Минской области

От вопросов осуществления права собственности на землю и работы ЖКХ до защиты прав потребителей. Сегодня единый день приема граждан сенаторы проводят в Минской области. Так, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец встретилась с жителями Слуцка. С вопросами к сенатору мог обратиться каждый желающий. Почти 6 часов парламентарий детально и обстоятельно вникала в проблемы тех, кто столкнулся с трудностями. Местные обращались с просьбами помочь решить земельные споры с соседями, разобраться с незаконно, по их мнению, закрытым больничным, просто разъяснить нюансы в продаже квартиры или оплату жировок. Говорили и про качество уборки в подъездах, а также улучшение жилищных условий и назначение пенсий.

Так долго принимали, потому что на самом деле каждая проблема требует проработки. И мне было интересно узнать самые мелкие детали того или иного вопроса. Согласитесь, от мелких деталей зависит и решение. Хочу отметить, что каждый гражданин поднимал вопрос не просто так. На самом деле за этим стоит жизнь человека, его благополучие, проживание в жилом доме. Каждый хочет получить положительный ответ на вопрос.
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

По итогам приема граждан были даны ответы на все вопросы. На каждый у сенатора ушло не менее получаса. А чтобы не откладывать решение проблем в долгий ящик, после приема в райисполкоме Татьяна Рунец лично выехала на место, чтобы разобраться в одном из обращении (вопрос проезда к дому). В большинстве случаев, как показывает практика, проблемы людей можно решить на местах.

Фото: sb.by

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