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Единый день приема граждан сенаторами проходит во всех районах Минска
Разъяснения нюансов законодательства и просьбы жителей Минска разобраться в проблеме. Единый день приема граждан сенаторами проходит в эти минуты во всех районах столицы. В администрацию Октябрьского района, где сегодня принимает председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова, с жилищно-коммунальным вопросом обратилось товарищество собственников. Заключили договор с компанией на техническое и санитарное обслуживание дома. Однако фирма начала начислять НДС в размере 20 %. Оснований для увеличения стоимости жильцы дома не получили.
Мы, изучив документы, также пришли к выводу, что действия этой компании неправомерны. Обратились к ним еще раз, после чего обслуживающая компания предложила нам подписать дополнительные соглашения, датированные 2021 годом, которая требовала от нас подписания в 2023 году, что являлось также грубейшим нарушением законодательства. В течение двух лет мы пытались все-таки призвать компанию соблюдать наше законодательство. Из этого ничего не получилось, поэтому мы вынуждены были сегодня прийти на прием. Наш вопрос очень быстро решился, оказалось, что мы были правы. И в отношении обслуживающей компании будут приняты меры.
Помимо жилищно-коммунальных и финансовых вопросов также обращаются с проблемами строительства и предоставления жилья.
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