Единый день приема граждан сенаторами проходит во всех районах Минска

Мы, изучив документы, также пришли к выводу, что действия этой компании неправомерны. Обратились к ним еще раз, после чего обслуживающая компания предложила нам подписать дополнительные соглашения, датированные 2021 годом, которая требовала от нас подписания в 2023 году, что являлось также грубейшим нарушением законодательства. В течение двух лет мы пытались все-таки призвать компанию соблюдать наше законодательство. Из этого ничего не получилось, поэтому мы вынуждены были сегодня прийти на прием. Наш вопрос очень быстро решился, оказалось, что мы были правы. И в отношении обслуживающей компании будут приняты меры.

Ирина Гапоненко, бухгалтер товарищества собственников