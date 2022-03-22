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Единый день приема граждан в Гомельской области проведут 23 марта
Помочь каждому. Члены Совета Республики Национального собрания 23 марта проведут единый день приема граждан в Гомельской области.
В среду с жителями Светлогорска встретится председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова.
Член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Игорь Каско будет вести прием в городском поселке Корма. Председатель комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец встретится с жителями поселка Октябрьский. В Речице будет работать председатель комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.
В Мозыре и Гомеле граждан примет глава комиссии по вопросам региональной политики и местного самоуправления Михаил Русый, и председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.
Всего же на связи 23 марта будет 21 сенатор.На обсуждение одного вопроса в среднем уходит около 20 минут, хотя никаких временных ограничений сенаторы не устанавливают. Как показывает практика, некоторые проблемы решаются непосредственно на месте.
Отметим, парламентарии посетят все районы региона, встретятся с жителями, выслушают просьбы каждого, предложения и жалобы, по возможности посодействуют в решении вопросов.
Записаться на приемы можно сегодня до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Личный контакт представителей госорганов с людьми - востребованная форма обратной связи. Она позволяет решить волнующие вопросы.
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