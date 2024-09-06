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Единый день приема граждан в Гродненской области сенаторами переносится на 12 сентября
Единый день приема граждан переносится на 12 сентября. Напомним, что члены Совета Республики будут работать в Гродненской области. Посетят все районы региона, встретятся с жителями, выслушают просьбы и предложения по улучшению условий.
Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова пообщается с жителями города Ивье. Встреча состоится в местном райисполкоме. Начало в 11:00.
В Новогрудке и Мостах прием граждан проведут главы комиссии, которые занимаются вопросами региональной политики и местного самоуправления Леонид Заяц и образования, науки, культуры и социального развития Сергей Сивец. В Дятлово жителей ожидает Владислав Татаринович - председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам.
Всего же на связи 12 сенаторов. На обсуждение одного вопроса в среднем уходит около 20 минут.
Хотя никаких временных ограничений не устанавливается. Как показывает практика, некоторые проблемы решаются сразу на месте. В любом случае каждый вопрос берется на контроль.
Практика единого дня приема граждан показала свою эффективность. Только за прошлый год в Совет Республики поступило более 7 тыс. обращений.
12 сентября с жителями города Кореличи также пообщается заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Хоменко.
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