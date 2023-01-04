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Единый день приема граждан в Минске пройдет 11 января
Прием начнется в 10:00. Свои вопросы можно адресовать председателю Совета Республики Наталье Кочановой. Она будет работать в администрации Первомайского района.
В Партизанском, Ленинском и Московском районах граждан выслушают председатели Постоянных комиссий по экономике, бюджету и финансам; по образованию, науке, культуре и социальному развитию; по региональной политике и местному самоуправлению.
Всего на связи будут 9 сенаторов. Они посетят все районы столицы, встретятся с жителями, выслушают просьбы, предложения и жалобы. И главное - по возможности максимально помогут в решении вопросов.
На обсуждение в среднем уходит около 20 минут. Хотя никаких временных ограничений сенаторы не устанавливают. Как показывает практика, некоторые проблемы решаются оперативно на месте.
- председатель Совета Республики Кочанова Наталья Ивановна - с 10.00 в администрации Первомайского района (г. Минск, пер. К.Чорного, д. 5; телефоны для записи: 8-017-328-53-24, 8-017-328-58-11);
- председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Рунец Татьяна Аркадьевна - с 10.00 в администрации Партизанского района (г. Минск, ул. Захарова, д. 53; телефоны для записи: 8-017-327-27-09, 8-017-361-63-61, 8-017-395-24-81);
- председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Лискович Виктор Андреевич - с 10.00 в администрации Ленинского района (г. Минск, ул. Маяковского, д. 83; телефоны для записи: 8-017-379-53-21, 8-017-379-82-07, 8-017-222-71-40);
- председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Русый Михаил Иванович - с 10.00 в администрации Московского района (г. Минск, просп. Дзержинского, д. 10; телефоны для записи: 8-017-327-36-73, 8-017-390-62-68);
- председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Рачков Сергей Анатольевич - с 10.00 в администрации Советского района (г. Минск, ул. Дорошевича, д. 8; телефоны для записи: 8-017-292-03-43, 8-017-327-27-18).
- заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Ильина Марина Александровна - с 10.00 в администрации Фрунзенского района (г. Минск, ул. Кальварийская, д. 39; телефоны для записи: 8-017-374-31-26, 8-017-352-65-54, 8-017-323-41-58);
- заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Русакович Андрей Владимирович - с 10.00 в администрации Октябрьского района (г. Минск, ул. Чкалова, д. 6; телефоны для записи: 8-017-374-48-10, 8-025-540-04-27);
- член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Руммо Олег Олегович - с 10.00 в администрации Центрального района (г. Минск, ул. Мельникайте, д. 6; телефоны для записи: 8-017-338-42-97, 8-017-302-75-10, 8-029-123-83-07);
- член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Якубицкая Наталья Викторовна - с 10.00 в администрации Заводского района (г. Минск, ул. Жилуновича, д. 17; телефоны для записи: 8-017-389-26-26, 8-029-849-33-88).
- член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дроздовский Константин Викентьевич проведет прием с 10.00 в государственном учреждении "Республиканский научно-практический центр детской хирургии"(г. Минск, просп. Независимости, д. 64а; телефон для записи 8-029-688-10-17).
Предварительная запись на приемы осуществляется: 5 и 6 января с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
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