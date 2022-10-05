Единый день приема граждан в Минской области - в топе проблемы ЖКХ

Сенаторы Совета Республики помогали решать проблемы жителей Минской области. Встречи в единый день приема граждан прошли во всех районах. В топе тем вопросы работы ЖКХ. А решение некоторых требует изменение законодательства.

В решении наболевших проблем жителям Минской области сегодня помогали сенаторы Совета Республики. Единый день приема граждан прошел во всех районах. Некоторые вопросы отдельно взяли на контроль, понимая, что необходимо пересмотреть даже законодательство. Это подчеркнула Наталья Кочанова во время приема граждан в Солигорске. Что волнует жителей Минщины? Репортаж Владислава Бондаря.

Если на улице дождь, раскрывать зонт жителям этого дома в Солигорске нужно уже выходя из квартиры. Только лишь крыша не справляется. Сейчас на улице сухо, но в подъезде еще можно обнаружить следы прошлых подтоплений - ржавые разводы на потолке и следы побелки на полу.

Важней всего погода в доме. Это особенно чувствуют жильцы верхних этажей, хотя лужи после дождя растекаются по всему подъезду. В доме, которому почти 60 лет, половину меньше живет пенсионерка Зоя Ремень. Последние 5 вода сочится изо всех щелей. За это время направила жалоб 20 на горячую линию ЖКХ. Ходила к директору и на личные приемы. Неужели крышу заменят, когда вода дойдет до квартир?

Открываю квартиру таким вот образом, т.е. боком. Так я встать не могу, потому что сверху капает. Официальные вот есть дефектные акты в 2020 году, в 2021 году, что проведено обследование выхода на крышу. Видно, что будки сгнили, что требуется ремонт. Документы переданы в службу заказчика в РСУ, но никто не контролирует дальше. Зоя Ремень, жительница г. Солигорска

Несчастливый дом под № 13

Совсем не суеверная Зоя Ремень уже готова списать все на мистику. 13-й дом по улице Ленина - несчастливый. Потому ли чертову дюжину стороной обходят коммунальные службы? Вот и тротуары проложили везде, кроме этого дома.

Там школа, школьники, там краеведческий музей в той стороне, центр социального развития - все пенсионеры, которые идут в эту сторону, мы все идем по проезжей части. А вы видите, как здесь с двух сторон стоят машины. Зоя Ремень, жительница г. Солигорска

Единый день приема граждан в Минской области

Раз местные службы не реагируют, Зоя Ремень собрала все документы с фотоподтверждениями и пришла на прием к председателю Совета Республики. Наталья Кочанова поручила срочно залатать крышу, а после провести в доме капремонт. Вообще это уже классика, что большинство вопросов от жителей - нарекания на работу ЖКХ.

Среди проблемных вопросов от жителей Солигорского района к сенатору также работа транспорта, сферы здравоохранения и земельная. А для решения некоторых и вовсе нужно пересматривать законодательство.





Есть вопросы, которые касаются семей, имеющих детей-инвалидов, по предоставлению им жилья. С многодетными семьями мы разобрались тогда, когда было дано поручение Президента нашей страны, чтобы в течение года эти люди были приглашены на строительство либо в многоквартирном доме жилья, либо получили земельный участок. Вот сейчас надо посмотреть на эту категорию. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Вода с сюрпризом

А это деревня Яминск, 20 километров от Любани. Здесь уже 3 года из крана течет ржавая вода.

Питьевую воду Владимир Бартош ежедневно набирает из колодца. К нему ходьбы еще на полкилометра. От проблем центрального водоснабжения страдают три улицы.

Та старая башня вышла из строя. Они говорят, что это у вас старые трубы. Но в тех старых трубах при Союзе текла чистая вода и после Союза. А по тех же самых трубах течет вдруг ржавая вода. Поэтому для нас это неубедительно. Василий Бартош, житель д. Яминск

Да и башней назвать это строение сложно. Чтобы систему водоснабжения поменяли, жена Василия Мария отправляла несколько писем и местным органам, и на водоканал. Ответ: трубы заменят. Только в 2025 году. Но сил у местных ждать и наматывать километры не осталось. За помощью обратились к сенатору Михаилу Русому. Парламентарий поручил решить вопрос как можно скорее. Подключился и водоканал - систему водоснабжения промоют уже к концу осени.

В стране по поручению Президента довольно под жестким контролем программа строительства станции обезжелезивания. Расписаны все поименно населенные пункты. 2025 годом закрывается эта программа, но надо вычленять, где поселок 20 человек, и где 700-800. Я думаю, что местные органы власти это все понимают. Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Жителей Слуцка сегодня выслушала Татьяна Рунец. Местные обращались к сенатору с просьбами помочь решить земельные споры с соседями, разобраться с незаконно, по их мнению, закрытым больничным и просто разъяснить нюансы в продаже квартиры или оплату жировок. Говорили и про качество уборки в подъездах, а также улучшении жилищных условий и назначение пенсий.

Так долго принимали, потому что на самом деле каждая проблема требует проработки. И мне было интересно узнать самые мелкие детали того или иного вопроса. Согласитесь, от мелких деталей зависит и решение. Хочу отметить, что каждый гражданин поднимал вопрос не просто так. На самом деле за этим стоит жизнь человека, его благополучие, проживание в жилом доме. Каждый хочет получить положительный ответ на вопрос. Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси