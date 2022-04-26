Единый день приема граждан в Могилевской области пройдет 27 апреля

Единый день приема граждан в Могилевской области. Уже завтра, 27 апреля, члены Совета Республики Национального собрания выслушают каждого.

Итак, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова встретится с гражданами в Осиповичском райисполкоме. Прием начнется в 11 часов. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и госстроительству Сергей Сивец выслушает просьбы жителей города Глуска, в Быхове и Могилеве будут работать главы Комиссии по региональной политике и местному самоуправлению и экономике, бюджету и финансам Михаил Русый и Татьяна Рунец.

Озвучить просьбы и предложения могут и жители Белыничей. Там будет работать Сергей Рачков - председатель Постоянной комиссии по международным делам и нацбезопасности.

Некоторые сенаторы побывают сразу в нескольких местах. Так, к примеру, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Виктор Ананич с 11:00 до 13:00 будет принимать в Краснопольском райисполкоме. И с 14:30 до 17:00 вечера - в Чериковском.

Олег Дьяченко - замглавы Комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию - с 10 утра до полудня пообщается с жителями города Костюковичи, и с 14:00 до 16:00 - города Хотимска.

Член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Алексей Кушнаренко встретится с гражданами Шклова и Круглова.

Валерий Полищук курирует законодательство и госстроительство, будет работать в поселке Дрибин, после - в Мстиславле.





Всего же на связь 27 апреля выйдут 15 сенаторов.



На обсуждение одного вопроса в среднем уходит около 20 минут. Впрочем, никаких временных ограничений сенаторы не устанавливают. Некоторые проблемы решаются на месте.

Отметим, парламентарии посетят все районы региона, встретятся с жителями, выслушают просьбы каждого, предложения и жалобы, по возможности окажут содействие в решении вопросов.