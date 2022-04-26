3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Единый день приема граждан в Могилевской области пройдет 27 апреля
Единый день приема граждан в Могилевской области. Уже завтра, 27 апреля, члены Совета Республики Национального собрания выслушают каждого.
Итак, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова встретится с гражданами в Осиповичском райисполкоме. Прием начнется в 11 часов. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и госстроительству Сергей Сивец выслушает просьбы жителей города Глуска, в Быхове и Могилеве будут работать главы Комиссии по региональной политике и местному самоуправлению и экономике, бюджету и финансам Михаил Русый и Татьяна Рунец.
Озвучить просьбы и предложения могут и жители Белыничей. Там будет работать Сергей Рачков - председатель Постоянной комиссии по международным делам и нацбезопасности.
Некоторые сенаторы побывают сразу в нескольких местах. Так, к примеру, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Виктор Ананич с 11:00 до 13:00 будет принимать в Краснопольском райисполкоме. И с 14:30 до 17:00 вечера - в Чериковском.
Олег Дьяченко - замглавы Комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию - с 10 утра до полудня пообщается с жителями города Костюковичи, и с 14:00 до 16:00 - города Хотимска.
Член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Алексей Кушнаренко встретится с гражданами Шклова и Круглова.
Валерий Полищук курирует законодательство и госстроительство, будет работать в поселке Дрибин, после - в Мстиславле.
Всего же на связь 27 апреля выйдут 15 сенаторов.
На обсуждение одного вопроса в среднем уходит около 20 минут. Впрочем, никаких временных ограничений сенаторы не устанавливают. Некоторые проблемы решаются на месте.
Отметим, парламентарии посетят все районы региона, встретятся с жителями, выслушают просьбы каждого, предложения и жалобы, по возможности окажут содействие в решении вопросов.
Предварительно записаться на прием можно сегодня до 13:00 и с 14:00 до 16:00.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Суд по делу Трампа: 20 ноября будущего президента могут приговорить к заключению
Регионы
Все
Происшествия
Все