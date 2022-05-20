Единый день приема граждан в Витебской области 26 мая проведут члены Совета Республики Национального собрания

Решить проблемы на местах позволяет прямой диалог граждан и представителей власти. Члены Совета Республики Национального собрания Беларуси 26 мая проведут единый день приема граждан в Витебской области. Парламентарии посетят все районы региона, встретятся с жителями, выслушают просьбы, предложения и жалобы и по возможности окажут содействие в разрешении волнующих вопросов.