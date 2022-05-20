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Единый день приема граждан в Витебской области 26 мая проведут члены Совета Республики Национального собрания

Решить проблемы на местах позволяет прямой диалог граждан и представителей власти. Члены Совета Республики Национального собрания Беларуси 26 мая проведут единый день приема граждан в Витебской области. Парламентарии посетят все районы региона, встретятся с жителями, выслушают просьбы, предложения и жалобы и по возможности окажут содействие в разрешении волнующих вопросов.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет прием граждан в Витебском облисполкоме с 11:00. Предварительная запись с 23 по 25 мая с 9:00 до 16:00 с перерывом с 13:00 до 14:00. Подробная информация размещена на сайте Совета Республики.

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