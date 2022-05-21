Единый день приема граждан в Витебской области пройдет 26 мая

Помочь каждому. Члены Совета Республики Национального собрания Беларуси 26 мая проведут единый день приема граждан в Витебской области.



Парламентарии посетят все районы региона, встретятся с жителями, выслушают просьбы, предложения, жалобы и по возможности окажут содействие в разрешении волнующих вопросов.



Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет прием граждан в Витебском облисполкоме. В Дубровно и Новополоцке с гражданами встретятся главы комиссий, которые занимаются вопросами законодательства и государственного строительства - Сергей Сивец, экономики, бюджета и финансов - Татьяна Рунец.



Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович прием проведет в Лепельском райисполкоме. В Докшицах на вопросы граждан ответит председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый.



Всего же на связи 26 мая 14сенаторов.На обсуждение одного вопроса в среднем уходит около 20 минут, хотя никаких временных ограничений сенаторы не устанавливают. Как показывает практика, некоторые проблемы решаются непосредственно на месте.



Предварительная запись пройдет с 23 по 25 мая с 9 до 16 часов с перерывом с 13 до 14. Подробная информация размещена на сайте Совета Республики.