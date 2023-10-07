Единый имущественный платеж предлагается ввести в Беларуси

В Беларуси предлагается ввести единый имущественный платеж. Это предусмотрено проектом закона "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь", который опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, единый имущественный платеж - общая сумма налога на недвижимость, земельного налога и транспортного налога, подлежащая уплате физическим лицом. Уплата, взыскание такого платежа, а также зачет (возврат) излишне уплаченных сумм будут осуществляться в порядке, установленном кодексом для налогов.

Ряд предлагаемых изменений касается также ставок подоходного налога. Так, для индивидуальных предпринимателей, у которых доходы в год превысили 500 тыс. белорусских рублей, ставку подоходного налога предлагается установить в размере 30 % в течение всего налогового периода. Обычная ставка (без превышения этой суммы) составляет 20 %.

Что касается физических лиц, чей доход за календарный год превысит 200 тыс. белорусских рублей, ставка налога может составить 25 % с суммы превышения. Это касается доходов, полученных плательщиками от источников в Беларуси в виде дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности.