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Единый информационно-образовательный ресурс презентовали в Минске

В Минске проходит Республиканский педагогический совет. Порядка тысячи руководителей учреждений образования, педагогов, республиканских и местных органов госуправления, представители общественных объединений и отраслевого профсоюза обсуждают стратегические вопросы развития национальной системы образования.

Сегодня, в первый день форума, работали сразу 12 тематических секций. Спектр тем широкий. Обсуждали личностное и социальное развитие учащихся, профобразование, непрерывную подготовку кадров, цифровизацию.


Цифровая трансформация системы образования

Защита информации и применение электронной подписи - эти вопросы сегодня были ключевыми на секции по цифровой трансформации системы образования. Там же презентовали Единый информационно-образовательный ресурс. Воспользоваться им можно будет уже с 1-го сентября. Он особенно удобен при организации удаленного обучения.

Юрий Круглик, директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси:

Планируемые изменения в отрасли заложены в проекте Кодекса об образовании и проекте Концепции развития белорусской системы образования до 2030-го года. Эти документы разработаны с учетом решений Всебелорусского народного собрания, поручений главы государства, правительства.

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