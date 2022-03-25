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Единый информационный час прошел в школах Беларуси

Единый информационный час в школах Беларуси. Министр образования Андрей Иванец в Колодищанской школе № 2 пообщался с представителями ученического самоуправления "Наследники". Ребята показали свои знания в брейн-ринге. Вопросы - о главном законе страны, Союзном государстве и сотрудничестве Беларуси с другими странами. Мероприятие прошло в рамках проекта "Школа Активного Гражданина". В условиях санкций и международных проблем учащиеся должны понимать, что Беларусь - мирная страна, и в нашей Конституции заложены принципы добрососедства и равенства, отметил Андрей Иванец.

Министерство образования в первую очередь ставит перед собой задачу, чтобы выпускник каждого нашего учреждения образования был патриотом нашей страны. Мы прекрасно понимаем, что сегодня просто выпустить образованного человека недостаточно. Это должен быть человек, который любит свою страну, свою Родину, который готов своим делом, своим трудом делать нашу страну лучше, краше.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси


С этого года в белорусских школах ввели новую должность - руководитель по военно-патриотическому воспитанию. Такие занятия также помогут заложить фундамент для развития детей.

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