Единый информационный час прошел в школах Беларуси

Министерство образования в первую очередь ставит перед собой задачу, чтобы выпускник каждого нашего учреждения образования был патриотом нашей страны. Мы прекрасно понимаем, что сегодня просто выпустить образованного человека недостаточно. Это должен быть человек, который любит свою страну, свою Родину, который готов своим делом, своим трудом делать нашу страну лучше, краше.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси