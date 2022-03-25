3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Единый информационный час прошел в школах Беларуси
Единый информационный час в школах Беларуси. Министр образования Андрей Иванец в Колодищанской школе № 2 пообщался с представителями ученического самоуправления "Наследники". Ребята показали свои знания в брейн-ринге. Вопросы - о главном законе страны, Союзном государстве и сотрудничестве Беларуси с другими странами. Мероприятие прошло в рамках проекта "Школа Активного Гражданина". В условиях санкций и международных проблем учащиеся должны понимать, что Беларусь - мирная страна, и в нашей Конституции заложены принципы добрососедства и равенства, отметил Андрей Иванец.
Министерство образования в первую очередь ставит перед собой задачу, чтобы выпускник каждого нашего учреждения образования был патриотом нашей страны. Мы прекрасно понимаем, что сегодня просто выпустить образованного человека недостаточно. Это должен быть человек, который любит свою страну, свою Родину, который готов своим делом, своим трудом делать нашу страну лучше, краше.
С этого года в белорусских школах ввели новую должность - руководитель по военно-патриотическому воспитанию. Такие занятия также помогут заложить фундамент для развития детей.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
ВВС Израиля ликвидировали главу оперативного штаба "Исламского джихада" в Газе
В Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку, есть пострадавшие
Выборы президента в США грозили взорвать ситуацию в стране, но прошло подозрительно тихо
Доверие к ставленникам США тонет вместе с домами после большого европейского потопа
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов