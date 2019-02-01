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Единый налог для ИП с февраля рассчитывают по-новому
В стране заработал единый региональный принцип различия ставок. Т.е. отдельно для столицы, областных, районных и других территорий. Это значит, что предприниматель, к примеру, районного центра, заплатит в казну одинаковую сумму, независимо от того, в каком районе страны он работает. Ранее у местной власти было больше полномочий менять налоговые ставки на своей территории. Теперь же кодекс прописал единые. Их можно лишь уменьшить. Максимум - вдвое.
Налоговая нагрузка на ИП останется на уровне прошлого года
Новые ставки единого налога с февраля также начнут действовать и для физлиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, так называемых самозанятых. К примеру, в Минске сумма выплат составит от 6-ти до 133-х рублей.
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