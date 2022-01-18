Единый налог по новым ставкам ИП начнут платить с 1 февраля 2022 года

Предприниматели будут уплачивать единый налог по новым ставкам с 1 февраля. Чтобы перейти на новую систему, нужно вовремя подать инспектору декларацию и узнать примерную сумму, которую придется отдать за год. При наличии электронной подписи это можно сделать, не выходя из дома, через личный кабинет. Что касается самозанятых, количество плательщиков за последний год увеличилось почти в 2,5 раза и почти втрое выросли поступления.



Для ремесленников пересмотрена ставка: до этого года были две базовые величины, а с 1 января 62 рубля, то есть фиксированная сумма. Тем, кто заплатил до января по старым расценкам, доплачивать не нужно.