Развитие молодежного парламентаризма, гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. Единый парламентский день прошел в школах Минска. Это формат диалога и живого общения с учащимися. С помощью него ребята могут не только узнать о работе парламента, но и предложить идеи для совместных проектов. Такая возможность была и у десятиклассников 208-й столичной школы: более 30 человек задавали вопросы и делились инициативами.



В молодежный парламент входят 138 человек из разных областей Беларуси. Подобные мероприятия проводятся по всей стране.



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