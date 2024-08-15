Единый портал электронных услуг расширил возможности

В 2022 году было оказано порядка 17,5 млн услуг. Мы думали, что это прекрасные показатели. Потом было 76, потом 128. Т.е. наблюдается рост заинтересованности и граждан, и субъектов хозяйствования к использованию портала, взаимодействию онлайн.

Светлана Караневич, начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг