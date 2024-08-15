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Единый портал электронных услуг расширил возможности
Единый портал электронных услуг Беларуси расширил свои возможности. 70 новых сервисов за 2023 год и плюс 130 к концу 2024 года. Это операции в самых разных сферах - медицине, образовании, транспорте, культуре. К примеру, через онлайн-портал можно получить информацию о будущей покупке или благонадежности организации, взять справку о размере пенсии или предоставлении субсидии на строительство или приобретение жилья.
В 2022 году было оказано порядка 17,5 млн услуг. Мы думали, что это прекрасные показатели. Потом было 76, потом 128. Т.е. наблюдается рост заинтересованности и граждан, и субъектов хозяйствования к использованию портала, взаимодействию онлайн.
Все сервисы расположены на едином портале электронных услуг e-pasluga.by, который является законодательно определенной площадкой для заказа и получения государственных услуг. Сейчас для пользователей доступны 580 электронных сервисов.
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