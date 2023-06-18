Единый портал НЦЭУ в 2023 году может оказать свыше 150 млн электронных услуг через ОАИС. Об этом в интервью "Главному эфиру" рассказалзаместитель директора Национального центра электронных услугДенис Жуков.

Национальный центр электронных услуг был создан 11 лет назад. Изменения в законодательстве предусматривают, что электронная и бумажная подписи будут иметь одинаковую юридическую силу.

С момента вступления в силу новой Директивы № 2 Президента Республики Беларусь получаемыечерез единый портал электронных услуг электронные документы (и я обращаю внимание - не только электронныедокументы, но и информационные сообщения) с точки зрения юридической силы приравниваются к тем документам, которые изготовлены и выданы гражданину на классическом бумажном носителе. Это очень важная новелла для дальнейшего развития цифровизации нашего общества. Денис Жуков, заместитель директора Национального центра электронных услуг

На данный момент личный кабинет зарегистрировали 200 тыс. белорусов, справится ли система, если пользователей станет2 млн,спросили у представителя НЦЭУ.

"Наиболее красочно показывает стабильность работы электронных услуг такая цифра, как 78млн электронных услуг, которые оказаны были посредством ОАИС в прошлом году. В 2023 году рост продолжается, и только за один май 2023 года оказано уже почти 12 млн электронных услуг. Соответственно, мы понимаем, что к концу 2023 года мы можем выйти и на 150 млн и больше. Таким образом, мы уверены в том, что система справится", - уверен Денис Жуков.

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Изначально в концепцию и архитектуру создания системы ОАИС закладывалось, что система должна быть защищенной, стабильной, устойчивой и обеспечивать доверенную информационную среду для всех субъектов, которые в ней взаимодействуют между собой, говорит представитель НЦЭУ. "Общегосударственная автоматизированная информационная система на сегодняшний день прошла все проверки, в наличии имеет все аттестаты по такой безопасности", - подчеркнул замдиректора.

Основная сущность ценностная электроннойкоммуникации заключается в экономии времени, в экономии финансовых затрат. Например, вы планируете расширять свою семью, у вас для этого есть соответствующие доходы и рассматриваете возможность приобретения дачного участка, садового домика, загородной недвижимости. Раньше в старых сложившихся коммуникациях нужно было обратиться либо в профессиональное сообщество, я говорю о риелторских организациях, либов систему организацийпо госрегистрации. Сейчас, используя инструменты единого портала электронных услуг, это можно сделать не выходя из дома. Денис Жуков, заместитель директора Национального центра электронных услуг

В идеале хотелось бы вообще забыть про длинные очереди и бумажные документы, а делать все в один клик. И, как мы выяснили, во многих вопросах это уже реально.