Единый прием граждан охватил все районы Гомельской области. Узнали, какие вопросы в топе у жителей региона

Все, что волнует белорусов, - ответственность в том числе и парламентариев. Члены Совета Республики сегодня провели единый день приема граждан во всех регионах Гомельской области. Охват максимально широкий: без внимания не остался ни один вопрос. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова работала в Жлобинском райисполкоме, ее заместитель, руководство и члены постоянных комиссий - в 17 районах и в самом Гомеле. Подробнее о том, как прошел единый прием граждан, рассказала Наталья Игнатенко.

"Деревья гибнут, мы не знаем, что с ними делать, они все трескаются, яблоки недоспевают, слива опадает зеленая. Ну вот как это?!" - жалуется жительница г. Жлобина Любовь Гапанцова.

Проблема, которая 17 лет оставалась без решения. Одну из улиц в городе постоянно подтапливают низменные воды. Некоторые отсыревшие участки практически не пригодны для ведения хозяйства.





Видно, что сыро, туда если стать, то без обуви можно выйти. Когда дождь идет, полностью все залито, я не могу посадить. Любовь Гапанцова, жительница г. Жлобина

"Они откачивают своими дренажными насосами воду в трубу, и она течет туда - вот так они борются. Они мне перекопали, мне плохо ездить, у меня тут заезд в гараж", - возмущен житель Жлобина Владимир Шашков.

Коммунальные службы о проблеме знают, участок обследовали, обсуждали варианты решения, полтора года назад обещали вопрос снять, но дальше слов дело не пошло.

За помощью на прием к председателю Совета Республики местные жители делегировали Светлану Петрусеву.

Вода в доме, вода в огороде, вода на улицах. А зимой это вообще невозможно. То есть постоянные звонки на горячие линии, чтобы избавиться от проблемы. Надеемся, что в результате сегодняшнего приема ситуация изменится. Светлана Петрусева, жительница г. Жлобина

Найти источник финансирования, сделать проектно-сметную документацию с учетом всех нюансов и помочь людям с водоотведением - это принципиальная позиция спикера верхней палаты парламента, озвученная местным властям. Ни одна проблема не должна остаться без внимания.





Сегодняшний прием, все, с чем к нам обращаются люди, мы обязательно возьмем под контроль. Это у нас традиционно. Мы никогда не оставляем обращения без внимания. Но я думаю, что работы предстоит местным органам достаточно много. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Состояние дорог и вопросы в сфере ЖКХ в топе. Дорожную тему озвучила и Раиса Шаламова. Кроме того, пенсионерка предложила пересмотреть подходы в выдаче справок на реализацию излишек сельхозпродукции с личных подворий. Для сельчан актуальная тема.

Воодушевлена, что те вопросы, с которыми я пришла, теперь будут решены. Как провести разделение между людьми? Приехал инвалид, как говорил Президент, с двумя ведрами излишков картошки, ну пусть он продаст ее без справки, скажем. Или речь идет о тунеядцах, хотят какой-то прикрыться справкой, что они тоже ведут какую-то деятельность. Так не должно быть. Раиса Шаламова, жительница г. Жлобина





Для Владимира Соломейчука это первое обращение к членам Совета Республики. Бывший работник системы МВД ушел на заслуженный отдых по выслуге лет. Затем работал в суде. Предпочел бы получать пенсию по последнему месту работы. Но в пенсионном законодательстве это не предусмотрено.

Именно в диалоге можно решить все проблемы - считает председатель Постоянной комиссии Совета Республики Игорь Луцкий. Сегодня он работал в Рогачеве. Сенатор отметил: острых или глубоко проблемных вопросов не зарегистрировано. Но затронута актуальная тема - медобслуживания.

Глава государства особое внимание уделяет работе этой отрасли. Особенно в регионах, на местах, в деревне. Я должен отметить, что сегодняшний посетитель довольно часто обращалась, но здесь проблемы не системного характера, а отдельных моментов работы здравоохранения. Даны разъяснения заявителю и обращено внимание местных органов власти на более тщательное отношение к этим проблемам. Игорь Луцкий, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию

Порой заявителям просто хочется сообщить о своей проблеме, просто поговорить. Но отталкивать людей нельзя. Как и принимать решения сходу. Только детально разобравшись в каждом случае.





Для наших граждан каждый вопрос, с которым они приходят на прием, важен. Одной из основных целей является изучение всех проблем, наличие системности или отсутствие системности в этих вопросах, для того чтобы в дальнейшем проанализировать и подготовить предложения для принятия законодательных актов, которые будут решать эти вопросы в системном порядке. Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси

17 районов и Гомель. Единый прием граждан сегодня охватил все регионы Гомельской области. Именно такая форма работы с людьми и позволяет определять наиболее актуальные проблемы, видеть общие тенденции их развития.





Единые дни выездов в регионы по работе с обращениями граждан носят регулярный характер для членов Совета Республики. И как правило, мы охватываем все административные центры того или иного региона (в данном случае Гомельскую область), после чего у нас состоится президиум Совета Республики, на котором будут подведены итоги, и мы как раз рассмотрим наиболее типичные вопросы, с которыми обращаются жители данного региона, чтобы отследить какие-либо закономерности. Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности