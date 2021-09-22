Единый прием граждан проходит 22 сентября в Брестской области

Единый день приема граждан 22 сентября проводит Президиум Совета Республики в Брестской области. Сенаторы работают сразу в семи городах. Председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова принимает в Ляховичах. В списке на прием 27 человек. Звучали обращения не только от жителей района, но и из Минска, Гродно, Лиды, Лунинца, Мозыря. Из вопросов - выплаты пенсий, развитие транспортной инфраструктуры в малых населенных пунктах, жилищное строительство. В ходе приема даны поручения ответственным, отдельные обращения взяты председателем Совета Республики на личный контроль.

Трудоустройство, газификация и наведение порядка на земле: эти вопросы сегодня волновали жителей Лунинецкого района. На выездной прием граждан к Сергею Рачкову - председателю Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности - пришли 7 человек. Многие из них уже обращались в местные органы власти, но проблема осталась нерешенной. Молодая семья из Лунинца добивается газификации своего частного дома. Чтобы подвести коммуникации к улице, нужны большие средства. Создать кооператив не получается, потому что рядом нет соседей: новый микрорайон только строится. На приеме были также представители районного исполнительного комитета. Вместе они предложили семье альтернативные пути решения вопроса. О том, какие еще проблемы волнуют местных жителей, стало известно еще и во время общения с трудовыми коллективами. Сергей Рачков побывал на разных предприятиях города и пообщался с их сотрудниками.