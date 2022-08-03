Единый школьный дресс-код: как подготовить детей к 2022/2023 учебному году?

Некоторые родители считают, что в этом году детей могут одеть в одинаковую школьную форму, как когда-то было в СССР. Другие и вовсе боятся покупать одежду: вдруг не подойдет к стилю в школе.

"В первую очередь, хотел бы сказать, что родителям переживать не за что. Потому что те подходы, которые выработаны Министерством образования, уже многократно обсуждались, транслировались. В этой связи к 1 августа уже школы определились с единым элементом, который они введут. Целый август впереди, есть возможность приобрести его и спокойно собрать ребенка. Никто не собирается каждого школьника одевать в форму, единую для всех. У каждой школы может быть и должна быть своя школьная форма", - отметил министр.