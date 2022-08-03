3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Единый школьный дресс-код: как подготовить детей к 2022/2023 учебному году?
Некоторые родители считают, что в этом году детей могут одеть в одинаковую школьную форму, как когда-то было в СССР. Другие и вовсе боятся покупать одежду: вдруг не подойдет к стилю в школе.
Так стоит ли переживать и как подойти к подбору гардероба? Ясность в этот вопрос внес министр образования Беларуси Андрей Иванец:
"В первую очередь, хотел бы сказать, что родителям переживать не за что. Потому что те подходы, которые выработаны Министерством образования, уже многократно обсуждались, транслировались. В этой связи к 1 августа уже школы определились с единым элементом, который они введут. Целый август впереди, есть возможность приобрести его и спокойно собрать ребенка. Никто не собирается каждого школьника одевать в форму, единую для всех. У каждой школы может быть и должна быть своя школьная форма", - отметил министр.
Полное интервью с министром образования Андреем Иванцом смотрите здесь.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все