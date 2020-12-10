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Единый столичный центр занятости открылся сегодня в Минске
Новый социальный объект - накануне Нового года. Единый столичный центр занятости открылся сегодня в Минске. Раньше можно было подобрать вакансию в трех отделениях - в Московском, Советском и Партизанском районах. Заведение нового формата оптимизирует работу службы.
Теперь здесь есть специализированные отделы для работы с разными социальными группами. В центре организован компьютерный зал для самостоятельного поиска вакансий. На Берестянской, 20 также регулярно будут проходить ярмарки вакансий, а также дни предпринимательства.Илья Цветков оценил возможности нового центра (видео).
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