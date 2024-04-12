Единый урок, посвященный Международному дню полета человека в космос, прошел во всех школах Беларуси

Я считаю, это очень важный праздник, и его отмечают для того, чтобы помнить, какие есть у нас талантливые космонавты, и гордиться ими. Я знаю, что его отмечают 12 апреля, день, когда первый человек Юрий Гагарин полетел в космос и благополучно вернулся оттуда

Иван Смирнов, учащийся СШ № 20 г. Минска