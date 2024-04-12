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Единый урок, посвященный Международному дню полета человека в космос, прошел во всех школах Беларуси

Единый урок, посвященный Международному дню полета человекав космос, прошел сегодня во всех учреждениях общего среднего образования. В центре обсуждения - первые покорители космоса и первый космонавт суверенной Беларуси. Также внимание уделили и достижениям нашей страны в области космических исследований.

Я считаю, это очень важный праздник, и его отмечают для того, чтобы помнить, какие есть у нас талантливые космонавты, и гордиться ими. Я знаю, что его отмечают 12 апреля, день, когда первый человек Юрий Гагарин полетел в космос и благополучно вернулся оттуда
Иван Смирнов, учащийся СШ № 20 г. Минска
Он важен тем, что много космонавтов из Беларуси летали в космос, и очень много людей помнят их, и мы должны их уважать
Роман Верещяка, учащийся СШ № 20 г. Минска
Освоение космоса - эта работа направлена в будущее и ориентирована не только на экономическое и национальное преимущество, но и на создание нашего наследия. Если мы хотим, чтобы наши учащиеся мечтали стать великими учеными, инженерами, качественными работниками, то их нужно вдохновлять на конкретных примерах, и сегодня этими примерами являются наши белорусские космонавты, герои Беларуси
Юлия Самохвалова, директор СШ № 20 г. Минска

Марина Василевская стала хорошим примером для молодежи. Для них в нашей стране открыты все возможности, в том числе и в космической сфере. После успешного полета нашей белоруски в космос связать свою жизнь с этой отраслью хотят все больше молодых людей.

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