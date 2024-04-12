3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Единый урок, посвященный Международному дню полета человека в космос, прошел во всех школах Беларуси
Единый урок, посвященный Международному дню полета человекав космос, прошел сегодня во всех учреждениях общего среднего образования. В центре обсуждения - первые покорители космоса и первый космонавт суверенной Беларуси. Также внимание уделили и достижениям нашей страны в области космических исследований.
Я считаю, это очень важный праздник, и его отмечают для того, чтобы помнить, какие есть у нас талантливые космонавты, и гордиться ими. Я знаю, что его отмечают 12 апреля, день, когда первый человек Юрий Гагарин полетел в космос и благополучно вернулся оттуда
Он важен тем, что много космонавтов из Беларуси летали в космос, и очень много людей помнят их, и мы должны их уважать
Освоение космоса - эта работа направлена в будущее и ориентирована не только на экономическое и национальное преимущество, но и на создание нашего наследия. Если мы хотим, чтобы наши учащиеся мечтали стать великими учеными, инженерами, качественными работниками, то их нужно вдохновлять на конкретных примерах, и сегодня этими примерами являются наши белорусские космонавты, герои Беларуси
Марина Василевская стала хорошим примером для молодежи. Для них в нашей стране открыты все возможности, в том числе и в космической сфере. После успешного полета нашей белоруски в космос связать свою жизнь с этой отраслью хотят все больше молодых людей.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов