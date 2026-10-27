Эдуар Бегбедер рассказал, что обсудили на саммите "Инвестиции в благополучие детей"

21-22 октября состоялся Всемирный саммит "Инвестиции в благополучие детей" в Самарканде (Узбекистан). Проведенная конференция - важнейший шаг для изучения успешного международного опыта и обмена передовыми практиками.

Беларусь накопила колоссальный опыт в сфере защиты прав детей и охраны их здоровья. Прямые инвестиции в подрастающие поколения - один из ключевых приоритетов государственной политики республики. Особое впечатление, как отметили эксперты на полях форума, произвела белорусская модель финансирования системы раннего детского развития.

Белорусскому государству удалось выстроить комплексную систему услуг, где компонент здравоохранения эффективно сочетается с другими социальными направлениями. Важно подчеркнуть межведомственный характер этой работы. В Беларуси успешно интегрированы усилия Министерства здравоохранения, образования и труда. Все они действуют сообща ради гармоничного развития ребенка. Белорусский опыт также уникален тем, что инвестиции направляются не только в модернизацию оборудования или создание современной инфраструктуры. Огромное внимание уделяется наращиванию человеческого потенциала, непрерывному обучению и повышению квалификации специалистов, которые ежедневно работают с детьми на местах.

"Многие страны накопили уникальный опыт, и этот саммит стал отличной площадкой для его обсуждения. В частности, успешными практиками поделился заместитель премьер-министра Беларуси (Наталья Петкевич. - Прим. news.by). Кроме того, в Узбекистане мы успели лично ознакомиться с несколькими эффективными проектами на местах. Сегодня большинство стран пришли к консенсусу - Министерства должны работать сообща, объединяя усилия в сфере раннего развития и раннего образования детей. Это единственный способ расширить охват программы и повысить качество самого обучения. Прошедшая конференция еще раз доказала необходимость комплексного подхода, охватывающего весь жизненный цикл ребенка. Беларуси и другим участникам саммита есть чем поделиться в этой области", - отметил региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки Эдуар Бегбедер в "Актуальном интервью".

Собеседник также особое внимание обратил на технологии искусственного интеллекта, которые могут изменить ситуацию со здоровьем и благополучием детей. В ИИ есть как колоссальные возможности, так и серьезные риски. С одной стороны, ИИ открывает огромные перспективы. С помощью цифрового моделирования можно быстрее обмениваться опытом и находить эффективные медицинские решения. Это даст мощный толчок научным исследованиям, особенно в области ДНК, лечения редких аутоиммунных заболеваний.

С другой стороны, любая новая технология - вызов. "Если правительства стран не объединят усилия для создания четких регуляторных правил и ограничений, мы рискуем нарушить базовые права детей. Наша главная международная задача - научить подрастающие поколения использовать лучшие стороны ИИ, но при этом не допустить их пассивности в процессе обучения. Важно помнить, что искусственный интеллект является лишь инструментом, который не должен заменять человека. Доверие и личные отношения между врачом и пациентом обязаны оставаться неизменными, именно поэтому диалог о безопасности ИИ так важен для всех сфер - от здравоохранения до инженерии. Государственный сектор должен работать в тесной связке с частными разработчиками на национальном и международном уровнях. Только так мы сможем извлечь максимум пользы из технологий и надежно защитить детей", - убежден Эдуар Бегбедер.