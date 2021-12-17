Эдуард Пальчис осужден на 13 лет колонии усиленного режима

13 лет колонии усиленного режима. Сегодня в Минском городском суде был признан виновным Эдуард Пальчис. Ему вменялось 4 статьи Уголовного кодекса. А именно - возбуждение социальной вражды, повлекшее тяжкие последствия; организация массовых беспорядков; организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Согласно материалам дела, преступную деятельность Пальчис начал еще в 2016 году и вел ее вплоть до того момента, пока не был задержан в сентябре 2020 года. Созданные и управляемые им интернет-ресурсы использовались для дезинформирования аудитории и провоцирования массовых беспорядков. Приговор еще может быть обжалован и опротестован в Верховном суде.