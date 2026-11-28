Краткий пересказ от ИИ

Ее голосом говорит золотой фонд Белорусского радио, а героини давно стали театральной классикой. Большой юбилей отмечает Мария Захаревич. Народной артистке Беларуси - 90. С юбилеем актрису поздравил Президент.

Президент поздравил Марию Захаревич с юбилеем

"Блестящим талантом и неустанным плодотворным творчеством Вы внесли значительный вклад в развитие национального театрального искусства и сохранение лучших традиций отечественной актерской школы", - отметил Александр Лукашенко.

Народной артистке Беларуси Марии Захаревич - 90 лет

Мария Захаревич почти семь десятилетий верна сцене Национального академического театра имени Янки Купалы.

Ее называют "нарочанской чайкой", поэты посвятили ей больше двух десятков стихотворений. Характер Марии Захаревич закалялся у берегов Нарочи, в деревне Новоселки Мядельского района. Военное детство, послевоенный голод, крестьянский уклад - здесь не привыкли пасовать перед обстоятельствами. Первая поездка в столицу в 50-х обернулась судьбоносным билетом в театрально-художественный институт на курс Константина Санникова. Поступать шла без столичного лоска, но с абсолютной органикой и редким природным тембром, который сразу услышали мастера.

Валерий Анисенко, режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси:

"Никакой зависти, никакой обиды. Жизнь, настоящая жизнь вообще по определению не может быть легкой. Счастье не может быть одной стороной, одним маслом намазано. Оно так перемежается. Вот как ты держишь этот жизненный удар, как ты идешь по жизни, как ты ведешь себя среди людей, как ты чувствуешь себя в профессии, как ты в конце концов смотришь на этот мир - вот что определяет тебя как личность. Неслучайно пишут портреты, книжки - это правильно, это справедливо".

1957 год. Сразу после выпуска зачисление в труппу Купаловского театра. В истории академического Захаревич - человек-эпоха: почти 70 лет верности одним подмосткам и свыше 60 ролей. Ее дебют в спектакле "Пока вы молоды" благословили легенды сцены - Борис Платонов и Раиса Кошельникова. А дальше была целая галерея женских судеб: мележевская Анна, Мария в "Святая святых" Друцэ, героини Шамякина, Купалы. Она не играет, а проживает своих героев.

Валерий Анисенко, режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси:

"Впервые я увидел ее в Купаловском театре. Студентом я появился в Минске в 1961 году на 1 курсе. Она уже работала в театре. Близко мы познакомились, это знакомство уже пошло на десятилетия, на Белорусском радио".

Отдельная глава биографии артистки - Дом радио. В фонотеке на Красной, 4 сегодня хранятся сотни записей с участием Марии Георгиевны. Радиотеатр требует от артиста ювелирной точности. Здесь нет ни грима, ни жеста - только слово. Кстати, этим инструментом театральная прима владеет виртуозно. За участие в радиоспектаклях по произведениям Коласа и Кулешова Захаревич удостоена Госпремии БССР. И сегодня ее интонации знает вся страна. К слову, к 90-летию народной артистки "Театр Белорусского радио" посвятил ей специальную юбилейную неделю в эфире.

Олег Винярский, актер и режиссер Белтелерадиокомпании:

"Однажды Мария Георгиевна сказала: "Если бы не радио, я не знаю, как бы я выжила в театре". Мы не знаем, что потерял бы театр, но мы приобрели выдающегося мастера слова, который обогатил белорусское радиоискусство яркими запоминающимися образами. Они никогда не забудутся, пока будет жить Беларусь, белорусская культура".

Мария Георгиевна стала еще и символом отечественного телеэфира - одна из первых дикторов белорусского ТВ. Без напускного пафоса и охоты за хайпом, такая настоящая, что редкое ее интервью становится событием.

Прима купаловских подмостков, золотой голос Белорусского радио Мария Захаревич и сегодня в творческом строю.