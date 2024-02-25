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Избирательную систему Беларуси можно было бы перенять и Западу - наблюдатель из Италии
Избирательную систему Беларуси можно было бы перенять и Западу. Такую точку зрения выразил международный наблюдатель из Италии Игор Камилли, сообщает БЕЛТА.
"В Беларуси интересная избирательная система, которую можно было бы позаимствовать и зарубежным странам", - сказал гость из Италии.
"Возможно позаимствовать эту систему, напугать Запад, который хочет сломать демократические взгляды белорусов. Участие народа в жизни государства - это и есть демократия. Я считаю, что в вашей стране народ участвует в жизни государства", - отметил Игор Камилли.
Он рассказал, что не раз бывал в Беларуси и наблюдал на выборами, поэтому у него сформировалось свое мнение касательно Беларуси, и оно положительное.
Фото: БЕЛТА
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