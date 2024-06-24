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ЕЭК определила перечень товаров, которые запрещено отправлять по почте
3 июля вступает в силу решение Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 28 мая № 62 "О перечне товаров, не подлежащих пересылке в международных почтовых отправлениях". Решением определен перечень товаров, пересылка которых в международных почтовых отправлениях запрещена, передает БЕЛТА.
Запрет на пересылку товаров распространяется как на физических, так и на юридических лиц. К товарам, на которые распространяется запрет, относятся: алкогольная продукция, пиво, этиловый спирт; табачные изделия, курительные смеси, бестабачные курительные изделия и никотинсодержащая продукция; взрывчатые вещества, взрывные устройства, фейерверки; оружие (его части), патроны к нему (их части), конструктивно сходные с оружием изделия; озоноразрушающие вещества, опасные отходы, ядовитые вещества; природные алмазы, драгоценные камни и металлы; наркотики, психотропы и их прекурсоры.
С полным перечнем товаров, запрещенных к пересылке в международных почтовых отправлениях, можно ознакомиться на сайте Государственного таможенного комитета.
Таможенные органы также просят учитывать эту информацию при совершении покупок на интернет-площадках третьих стран и выборе способа их доставки покупателю.
Фото: БЕЛТА
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