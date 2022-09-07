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ЕЭК: совместная работа по пресечению нарушений и ценовых сговоров

Белорусские компании активно выходят на рынок госзакупок Евразийского союза. В созданном реестре промышленной продукции 65 наших предприятий, а количество представленных товаров превышает семь с половиной позиций. Это и техника машиностроения, и медизделия. Об активности на муниципальных тендерах ЕАЭС сегодня говорят в Минске на международной конференции - она открылась к 30-летию антимонопольного регулирования Беларуси. Как отметили в Евразийской экономической комиссии, старт взят хороший и сегодня важно и дальше работать сообща по пресечению нарушений и ценовых сговоров, а также созданию равных условий для субъектов хозяйствования на общем рынке ЕАЭС.


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Арман Шаккалиев, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК: Сегодня практика показала, что 205 миллионов долларов, это только с момента принятия правил в 2021 году, это сегодня уже объем реализованной продукции. Эти правила, это не просто декларации, зафиксированные на бумаге. Сегодня это работающий инструмент.


На конференции представители антимонопольных органов государств - участников ЕАЭС и СНГ - обсуждают вопросы развития конкуренции в цифровую эпоху.

Фото:БелТА

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