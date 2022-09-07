ЕЭК: совместная работа по пресечению нарушений и ценовых сговоров

Арман Шаккалиев, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК: Сегодня практика показала, что 205 миллионов долларов, это только с момента принятия правил в 2021 году, это сегодня уже объем реализованной продукции. Эти правила, это не просто декларации, зафиксированные на бумаге. Сегодня это работающий инструмент.