Сегодня столица обрела свой особый облик. Таким мнением во время торжественной встречи, посвященной 30-летию белорусского парламента, поделилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Национальное собрание сменило 8 созывов, это около 3 тыс. законов. Выстроена эффективная система парламентской деятельности. Главной целью законотворцев была и остается качественная жизнь и благополучие людей. Особая роль в созидании принадлежит Минску, людям, которые своим ежедневным трудом, профессионализмом и преданностью делу создавали настоящее и будущее Беларуси.

Юбилей Национального собрания - прекрасный повод оглянуться назад, вспомнить и оценить пройденный путь. За три десятилетия в летопись белорусского парламента вписано немало ярких и запоминающихся страниц.

Сегодня их вместе перелистывают более 40 членов Совета Республики от Минска текущего и предыдущих созывов. За 30 лет существования двухпалатный парламент подтвердил свою жизнеспособность. Совет Республики как палата территориального представительства связывает регионы с центром принятия решений.

Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Беларуси, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Сегодняшняя встреча - символ преемственности поколений. Мы встречаемся с людьми, которые стояли у истоков, закладывали эту основу, которые были продолжателями, и уже с действующими сенаторами, парламентариями, которые подхватили знамя государственного строительства".

Законотворчество - ключевое направление в работе Совета Республики. Его важнейший итог - систематизация правового поля и принятие уникальных нормативных актов, например, первого в мировой практике Кодекса о культуре.

Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Наша деятельность была очень тесно связана с общественным мнением, с тем, что должно быть реально, как нужно упорядочить явление культуры, какова ответственность тех, кто организует, и тех, кто является потребителем этого всего. Нигде в мире этому не уделялось столько времени и столько внимания".

Совет Республики - сегодня не только экспертный фильтр для законопроектов. Он напрямую участвует в развитии Минска. В составе верхней палаты - 8 сенаторов от столицы из самых разных сфер: от здравоохранения и образования до промышленности и госуправления. Каждый является профессионалом своего дела, который тонко чувствует пульс города и знает его задачи.

Марианна Щеткина, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси VI созыва:

"Парламент со случайных людей быть просто не может, потому что это орган представительный, их выбирают люди. Гармонизация нашего законодательства прежде всего в интересах людей".

Живой диалог с людьми и работа на местах - вклад сенаторов в жизнь Минска сегодня выходит далеко за пределы залов заседаний. Личные приемы, прямые телефонные линии, встречи в трудовых коллективах - то, что реально позволяет, во-первых, решать насущные вопросы минчан (от благоустройства до поддержки многодетных семей), а во-вторых, трансформировать реальные жизненные ситуации в конкретные законодательные инициативы.

"Очень важно взаимодействие с нашим народом, с людьми. Это то, о чем всегда говорит нам Президент. Наша задача - очень эффективно работать с людьми, доносить им правдивую информацию, советоваться с ними тогда, когда мы работаем над законами, законопроектами, нормативно-правовыми актами. Сегодня я признательна всем тем, кто работал и сегодня работает в Совете Республики, это уникальные люди", - отметила Наталья Кочанова.

Законы должны работать на человека. Развитие столицы начинается с внимания к каждому ее жителю - "золотое правило" сенаторов, которое парламентарии "пропускают" через себя. Городские субботники и патриотические акции - тот самый случай, когда маленького вклада не бывает. Параллельно развивается и парламентская дипломатия. Голос белорусских депутатов сегодня громко звучит на международной арене.

Минск - город, в котором бьется сердце страны, принимаются важнейшие решения, переплетаются судьбы регионов и рождаются идеи, которые определяют будущее Беларуси.

Следующую встречу юбилейного цикла мероприятий к 30-летию создания двухпалатного парламента символично посвятят женщинам - членам Совета Республики всех созывов.