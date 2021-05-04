Эффективность работы милиции по предупреждению тяжких злодеяний обсуждали в МВД с участием Совбеза

Эффективность правоохранительного блока по предупреждению тяжких и особо тяжких злодеяний сегодня обсуждали в МВД с участием Совбеза. В частности, совершенство законодательства и добровольные дружины как факторы профилактики бытовых преступлений.

Число правонарушений снизилось. Впрочем, это не повод расслабляться, отметил профильный министр Иван Кубраков и нацелил сотрудников на предметную работу с народом. Для успешного результата вовлекать в этот процесс необходимо добровольные дружины и другие службы.



Что касается предупреждения насилия в семье, здесь не максимально используется ресурс всех заинтересованных служб. Однако новый КОАП или обновленный Уголовный кодекс позволил милиции проще воздействовать на тех, кто применяет насилие в семье.

