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Эффективность работы милиции по предупреждению тяжких злодеяний обсуждали в МВД с участием Совбеза
Эффективность правоохранительного блока по предупреждению тяжких и особо тяжких злодеяний сегодня обсуждали в МВД с участием Совбеза. В частности, совершенство законодательства и добровольные дружины как факторы профилактики бытовых преступлений.
Число правонарушений снизилось. Впрочем, это не повод расслабляться, отметил профильный министр Иван Кубраков и нацелил сотрудников на предметную работу с народом. Для успешного результата вовлекать в этот процесс необходимо добровольные дружины и другие службы.
Что касается предупреждения насилия в семье, здесь не максимально используется ресурс всех заинтересованных служб. Однако новый КОАП или обновленный Уголовный кодекс позволил милиции проще воздействовать на тех, кто применяет насилие в семье.
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