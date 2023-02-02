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Эффективность работы ЖКХ Минска обсуждают в Совете Республики
Качество ремонта дорог, благоустройство дворовых территорий, оперативность реагирования на заявки службой 115. Работа системы ЖКХ Минска в центре внимания совещания в Совете Республики. За минувший год число обращений от жителей столицы по вопросам коммунальных услуг выросло почти на 30 %. Что мешает работать эффективно и какие меры необходимы, чтобы нареканий стало меньше?
Ответ дадут профильные руководители администраций районов столицы. Задача - посмотреть на выстроенную систему под новым ракурсом и найти более эффективные формы работы с населением.
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