Эффективные меры профилактики принимают во всех крупных торговых центрах Минска

Чистота, а значит, безопасность - ради здоровья посетителей и сотрудников торговых центров. В самом крупном в столице не только утром, но и в течение дня с помощью тепловизора проверяют температуру сотрудникам и продавцам. Кроме того, где это было возможно, установили стеклянные защитные экраны. А уборка помещений и холла происходит в два раза чаще. И особенное внимание уделили вентиляции - воздух все время проходит систему фильтрации.

Эффективные меры профилактики предпринимают во всех крупных торговых центрах Минска.

