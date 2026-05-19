Эффектные снимки: почему фотосессия среди рапсового поля не лучшая идея

Каждую весну рапсовые поля Беларуси превращаются в бесплатные фотостудии под открытым небом. Многие даже не подозревают, что такая съемка может закончиться штрафом.

Ярко-желтая локация и ароматный запах манят на создание красивых фото для социальных сетей. Однако есть несколько но. Рапс - это не декоративное растение, а прежде всего сельскохозяйственная культура, которой можно навредить. После массовых фотосессий люди оставляют после себя вытоптанные дорожки, что для аграриев ущерб урожая. Отсюда, если это доказано, любителей эффектных снимков могут привлечь к ответственности.

Ксения Бардовская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92788c08-9ca1-43ec-a05a-15ec38a53888/conversions/e164cecd-2845-4ede-b5e7-dd4f6e801d2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92788c08-9ca1-43ec-a05a-15ec38a53888/conversions/e164cecd-2845-4ede-b5e7-dd4f6e801d2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92788c08-9ca1-43ec-a05a-15ec38a53888/conversions/e164cecd-2845-4ede-b5e7-dd4f6e801d2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92788c08-9ca1-43ec-a05a-15ec38a53888/conversions/e164cecd-2845-4ede-b5e7-dd4f6e801d2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ксения Бардовская, главный специалист управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дзержинского райисполкома:

"Значительный вред причиняется самой культуре, так как люди заходят в посевы, топчут их и могут поломать стебли. Если говорить про рапс, то в связи с этими механическими повреждениями, которые наносит человек растению, равномерность плотности посевов нарушается, растения повреждаются, становятся слабыми, не образовываются качественные семена. В дальнейшем это все влияет на урожайность".

Владимир Стогаев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/378ecafb-16b9-4915-baba-454735c4f855/conversions/c0058570-b8f5-4fbf-8b75-72f699bf741d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/378ecafb-16b9-4915-baba-454735c4f855/conversions/c0058570-b8f5-4fbf-8b75-72f699bf741d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/378ecafb-16b9-4915-baba-454735c4f855/conversions/c0058570-b8f5-4fbf-8b75-72f699bf741d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/378ecafb-16b9-4915-baba-454735c4f855/conversions/c0058570-b8f5-4fbf-8b75-72f699bf741d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Стогаев, замначальника Фанипольского отделения милиции Дзержинского РОВД:

"Фотографироваться на фоне сельскохозяйственной культуры не запрещено. Если гражданское лицо хочет пройти вглубь поля и на фоне желтого рапса сфотографироваться, то оно затаптывает сельскохозяйственную культуру, за что уже предусмотрена административная ответственность. Санкции данной статьи предусматривают штраф до 30 базовых величин. Если люди пренебрегли этими правилами и все-таки заехали на поле, там уже будет предусматриваться административная ответственность по статье 18.18 (это парковка и стоянка в неустановленном месте)".