3.82 BYN
2.75 BYN
3.20 BYN
Эффектные снимки: почему фотосессия среди рапсового поля не лучшая идея
Каждую весну рапсовые поля Беларуси превращаются в бесплатные фотостудии под открытым небом. Многие даже не подозревают, что такая съемка может закончиться штрафом.
Ярко-желтая локация и ароматный запах манят на создание красивых фото для социальных сетей. Однако есть несколько но. Рапс - это не декоративное растение, а прежде всего сельскохозяйственная культура, которой можно навредить. После массовых фотосессий люди оставляют после себя вытоптанные дорожки, что для аграриев ущерб урожая. Отсюда, если это доказано, любителей эффектных снимков могут привлечь к ответственности.
Ксения Бардовская, главный специалист управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дзержинского райисполкома:
"Значительный вред причиняется самой культуре, так как люди заходят в посевы, топчут их и могут поломать стебли. Если говорить про рапс, то в связи с этими механическими повреждениями, которые наносит человек растению, равномерность плотности посевов нарушается, растения повреждаются, становятся слабыми, не образовываются качественные семена. В дальнейшем это все влияет на урожайность".
Владимир Стогаев, замначальника Фанипольского отделения милиции Дзержинского РОВД:
"Фотографироваться на фоне сельскохозяйственной культуры не запрещено. Если гражданское лицо хочет пройти вглубь поля и на фоне желтого рапса сфотографироваться, то оно затаптывает сельскохозяйственную культуру, за что уже предусмотрена административная ответственность. Санкции данной статьи предусматривают штраф до 30 базовых величин. Если люди пренебрегли этими правилами и все-таки заехали на поле, там уже будет предусматриваться административная ответственность по статье 18.18 (это парковка и стоянка в неустановленном месте)".
Отметим, закон распространяется не только на рапс, но и на другие сельскохозяйственные угодья. Кроме того, штраф может грозить и любителям цветочных букетов. Срезать и рвать растения, находящиеся в Красной книге Беларуси, также запрещено. Речь идет о ландышах, подснежниках и черемше. За незаконный сбор, покупку и продажу этих цветов белорусам будет вынесен штраф до 30 базовых величин.