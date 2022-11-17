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Егерь спас от агрессивного волка жителей деревни - хищник нападал на людей
Работник лесхоза спас жителей деревни в Мозырском районе от агрессивного волка. Хищник нападал не только на домашних животных, но и на людей, сообщаетБелТА со ссылкой напресс-службуМинлесхоза.
Егерю Мозырского опытного лесхоза Петру Дойняку прошедшей ночью позвонили жители деревни Глиница Мозырского района. Сельчане рассказали, что на домашних собак напал волк.
Проживающему в соседней деревне Осовец егерю добраться до места происшествия удалось за считанные минуты. Местный житель показал ему искусанных собак на придомовой территории. Волка там не было. После этого егерь приступил к объезду деревни. Услышав лай собак, понял, что на дороге был волк. Работник лесхоза быстро сориентировался, выхватил лежащие в машине вилы и заколол хищника.
Местные жители рассказали, что волк не раз "патрулировал" деревню. Недавно он искусал мужчину, который пытался отбить волка от домашней собаки. Тогда сельчанина из деревни увезла скорая помощь.
Сейчас работники ветеринарной службы района проверяют дикое животное на бешенство, а место обездвиживания продезинфицировали.
Несколько лет назад аналогичная ситуация произошла в Столбцовском районе. Специалисты подчеркивают: если волк вышел к людям и ведет себя агрессивно, на 90% у него бешенство.
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