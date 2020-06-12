Египет с 1 июля открывает границы для иностранных туристов, в том числе из Беларуси

Гостиницам позволят 75-процентную заполняемость, а ряд курортов предполагается объявить чистыми - в частности, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Накануне открылись главные достопримечательности Египта - пирамиды и Долина царей. Посещать их можно только группами по 10 человек и по очереди. На въезде в эту страну туристы станут заполнять гарантийное письмо: в нем они должны подтвердить, что не болели и не контактировали с больными коронавирусом в течение последних двух недель. Власти рекомендуют приезжим не покидать отелей: только здесь их безопасность полностью гарантируют.



По возвращении из Египта белорусским туристам пока необходимо отправиться на обязательный двухнедельный карантин.